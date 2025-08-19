Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Dev-İş'in eski başkanı Mehmet Seyis anıldı
Dev-İş'in eski başkanı Mehmet Seyis anıldı

Dev-İş'in eski başkanı Mehmet Seyis anıldı

Kıbrıs Türk halkının emek ve adalet mücadelesinde öncü bir isim olan, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis’i ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri kabri başında andı.

A+A-

Kıbrıs Türk halkının emek ve adalet mücadelesinde öncü bir isim olan, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis’i ölüm yıldönümünde ailesi ve sevenleri kabri başında andı.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız…" denildi. 

Bu haber toplam 223 defa okunmuştur
Etiketler : ,