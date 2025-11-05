DEV-İŞ ile Belpaz LTD. arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası ile Belpaz Limited Şirket arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, Dev-İş Başkanı Semih Kolozali, Direktör Erdoğan Tansoy’a emekleri için teşekkür ederek, Belpaz çalışanlarının iş güvenliği sağlanması, haklarının güvence altına alınmasından dolayı bu sözleşmenin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Kolozali, Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul’a da duruşundan ve desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti.