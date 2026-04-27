Desdemona’nın Mendili Yarışması tamamlandı

Shakespeare’in Othello oyunundaki önemli bir sembol olan Desdemona’nın mendilinden ilham alan yarışma, bu anlatının çağdaş bir yorumuyla yaratıcı tasarımları bir araya getirerek, Mağusa’nın kültürel kimliğini yansıtan özgün bir turizm ürünü ortaya koymayı amaçladı.

Etkinlik, KKTC Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) tarafından sahnelenen “Opera & Bale Sokakta: Sesin Yolculuğu” konseri ile başladı. Program, resepsiyon ile devam ederken, yarışma finalistlerinin tasarımlarını sunmasının ardından jüri değerlendirmesiyle ödüller sahiplerini buldu.

Yarışmanın jüri başkanlığını ise kültür tarihçisi ve yazar Rita C. Severis üstlendi.

Mağusa Belediyesi Asbaşkanı Hüseyin Manik, törende yaptığı konuşmada, bu organizasyonun yalnızca bir yarışma değil, kentin kültürel kimliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu vurguladı. Manik, Desdemona’nın mendili teması üzerinden şekillenen yarışmanın, Mağusa’nın tarihi dokusunu çağdaş bir yorumla buluşturduğunu ve kentin turizm ile kültür vizyonuna katkı sağladığını ifade etti.

Yarışma sonucunda, birincilik ödülü Yağmur Denizer ve Deniz Denizer’e verilirken, iki ayrı tasarımla yarışmaya katılan Kamiar Yazdani ikincilik ödülünün sahibi oldu. Üçüncülük ödülünü Gülcan Özbek kazanırken, Cemile Taş dördüncü, Kemal Caymaz ise beşinci olarak ödüle layık görüldü.

Ödül töreninin ardından düzenlenen resepsiyon ile etkinlik sona erdi.