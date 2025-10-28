Dengesini kaybeden Keskin, 10 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı

Lefkoşa’da bu sabah yapımı devam eden bir inşaatta 10 metre yükseklikten aşağıya düşen 39 yaşındaki Adil Keskin ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre olay bu sabah 09.30’da meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan 39 yaşındaki Keskin, inşaatın zemin katında bulunan apartman boşluğunun üzerindeki tahtayı kaldırdığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 10.60 metre yükseklikten bodrum katına düştü.

Keskin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatın ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.