"Beyin, göz, dalak tüketmeyin"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, halk sağlığını yakından ilgilendiren Deli Dana Hastalığı (BSE) ve Scrapie hastalıkları konusunda ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, hastalıkların ülkemizin bir gerçeği olduğu ve insan sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu, yeterli önlemlerin alınmadığı, hayvansal ürünlerin üretimindeki denetim eksiklikleri ile mezbahaların hijyen durumlarının ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtildi.

Her iki meslek örgütü, halk sağlığının korunmasının yalnızca tıbbi değil, veteriner hekimlik hizmetleri ve hayvansal gıda güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Yapılan ortak çağrıda, BSE ve Scrapie hastalıklarına karşı derhal önleyici ve denetleyici mekanizmaların hayata geçirilmesi, kamuoyunun bilimsel veriler ışığında şeffaf biçimde bilgilendirilmesi, gıda güvenliği ve hayvan sağlığında bağımsız ve etkin denetimler sağlanması, ayrıca mezbaha ruhsatlandırma süreçleri ile sağlık kontrollerindeki eksikliklerin giderilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada halka da uyarıda bulunuldu: “Beyin, omurilik, göz, dalak ve ince barsak tüketmekten kaçınınız. Bu organlar ciddi BSE riski taşımaktadır.”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, halk sağlığını korumak için iş birliği ve mücadele kararlılığıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, hükümeti bilimsel öneriler doğrultusunda acilen göreve davet etti.