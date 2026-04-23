Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki üç okulun katılımıyla tören düzenlendi.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’ndaki tören, kortej yürüyüşüyle başladı. Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu ve Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu öğrencileri törende gösteriler sundu.

Törene Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile eşi Mürvet Karavezirler, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcı Tank Albay Ertan Önal, okul müdürleri, öğretmenler ile aileler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Türk Çocuğunun Andı’nın okunmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından protokol, öğrencilerin bayramını kutlamak üzere sahaya indi.

Daha sonra üç okulun öğrencileri bando ekibi eşliğinde resmi geçit töreniyle halkı selamladı. Şiirlerin okunduğu törende, halk dansları ve dans gösterileri sunuldu.