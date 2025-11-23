Vicdani Ret İnisiyatifi, vicdani retçi Hasan Rahvancıoğlu’nun Güvenlik Kuvvetleri Mahkemesi’nde görülecek davası öncesinde dayanışma ağını güçlendirmek amacıyla İnsan Hakları Platformu’nu ziyaret etti.

Ziyarette, Anayasa Mahkemesi kararına göre gerekli yasal düzenlemeyi yapması gereken kurumun Meclis olduğu ancak bu düzenlemenin hâlâ yapılmadığı için vicdani retçilerin hapsedilmeye ve cezalandırılmaya devam ettiği vurgulandı.

27 Kasım’da başlayacak olan Rahvancıoğlu’nun yargılaması sonucunda para cezalarının ödenmemesi hâlinde hapse girmesi bekleniyor. Örgütler, Meclis’in vicdani ret hakkını yasallaştıracak düzenlemeleri ivedilikle yapması gerektiğini belirtti.

Yazılı yapılan açıklamada vicdani retçiler Murat Kanatlı ve Halil Karapaşaoğlu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) süren veya kesinleşmiş ihlal kararlarıyla ilgili davaları hatırlatıldı.

Görüşmenin ardından Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi ve İnsan Hakları Platformu, “Düşünce ve vicdan özgürlüğü pazarlık konusu olamaz. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmadığı sürece ihlaller devam edecektir. Vicdani ret hakkını tanıyacak yasal düzenleme ivedilikle yapılmalıdır.” çağrısında bulundu.