DAÜ’den yapay zeka ile dijitalleşme odaklı Hackathon yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü, Cyprus Constructions ve Califorian Restaurant iş birliğiyle inşaat sektörü temalı Hackathon Yarışması düzenliyor. Yenilikçi yazılım çözümlerinin geliştirilmesini hedefleyen yarışma, 5–7 Aralık 2025 tarihlerinde Pearl Island Esentepe’de gerçekleştirilecek.

DAÜ’nün yeni manifestosunda yer alan yazılım, yapay zeka ve teknoloji odaklı dönüşüm vizyonuyla uyumlu olarak hazırlanan Hackathon Yarışması, üniversitenin teknolojiye dayalı yenilikçilik kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Hackathon yarışmaları; yazılımcıların, tasarımcıların ve teknoloji girişimcilerinin sınırlı bir süre içerisinde yoğun bir çalışma temposuyla yaratıcı fikirleri hızlıca prototiplere dönüştürdüğü teknoloji maratonları olarak biliniyor.

DAÜ Yazılım ve Yapay Zeka Geliştirme Kulübü’nün organize ettiği Hackathon Yarışması, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan tüm üniversitelerin öğrencilerine açık olacak. Söz konusu yarışma özellikle yapay zeka ile inşaat sektöründe dijitalleşmeyi destekleyen çözümler üretmeye odaklanıyor.

Son başvuru tarihi 2 Aralık 2025

Yarışma kapsamında üçer kişiden oluşacak toplam 10 takım yer alacak. Son başvuru tarihi 2 Aralık 2025 olan etkinlik için başvurular https://hackathon.emu.edu.tr adresi üzerinden alınıyor. Başvuruların ardından yürütülecek ön eleme süreci ile yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlar, 3–4 Aralık 2025 tarihlerinde internet sitesi üzerinden duyurulacak. Yarışma projeleri, alanlarında deneyimli ve sektörün farklı disiplinlerinden gelen seçkin bir jüri kurulu tarafından değerlendirilecek.

Kamp formatında 3 günlük yoğun maraton

Üç gün sürecek Hackathon Yarışması kamp formatında gerçekleştirilecek. Katılımcıların tüm konaklama ve ağırlama ihtiyaçları, etkinliğin sponsorları Cyprus Constructions ve Califorian Restaurant tarafından karşılanacak. Öğrenciler, üç gün boyunca projelerini geliştirirken sektör temsilcileriyle etkileşim kurma fırsatı da yakalayacak. Ayrıca yarışmada dereceye giren takımlar toplam 150.000 TL değerinde ödülün sahibi olacak.

DAÜ’nün teknoloji odaklı vizyonu doğrultusunda düzenlenen Hackathon Yarışması, öğrencilerin yenilikçi fikirler üretmesine, gerçek sektör problemlerine çözüm geliştirmesine ve yapay zeka ile yazılım alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmayı hedefleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

“Teknoloji vizyonumuzun somut bir yansıması”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin yeni dönem vizyonunda teknoloji, yapay zeka ve dijital dönüşümün merkezi bir konuma sahip olduğunu belirterek, düzenlenecek yarışmanın bu vizyonun somut bir adımı olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin gerçek sektör ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirme fırsatı bulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “DAÜ, gençlerin yenilikçi düşünme becerisini destekleyen, onları geleceğin teknolojilerine hazırlayan projeleri her zaman teşvik etmeye devam edecektir” dedi. Prof. Dr. Kılıç, böylesi iş birliklerinin öğrencilerin üretme kapasitesini artırdığını ve üniversitenin teknoloji odaklı dönüşüm sürecine güç kattığını belirterek organizasyona katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.