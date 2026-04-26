DAÜ’de Bizhan Bassiri ile sanat buluşması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Gelişim, Etkinlikler ve Spor İşleri Müdürlüğü ile Mimarlık Fakültesi iş birliğinde, uluslararası Çağdaş İtalyan ve İran sanatının önde gelen isimlerinden Bizhan Bassiri’yi konuk ediyor. 28 Nisan 2026 Salı günü, saat 19.00’da, DAÜ Aktivite Merkezi’nde gerçekleştirilecek söyleşinin moderatörlüğünü DAÜ Sanat Merkezi Başkanı sanatçı Ümit İnatçı üstlenecek. Söyleşi, üniversite dışından katılımcılara da açık olacak.

Türkçe, İngilizce ve Farsça dillerinde simultane çeviri hizmetinin sunulacağı söz konusu etkinlik kapsamında Bizhan Bassiri, sanat felsefesi ve kariyerine ilişkin interaktif bir söyleşi gerçekleştirecek. Ayrıca küratörlüğü Chiara Squarcina ve Bruno Corà tarafından üstlenilen, Venedik’teki Museo Correr’de 27 Şubat’ta açılan ve 22 Kasım 2026’ya kadar devam edecek olan “Principe: Nottambulo del Pensiero Magmatico (Prens: Magmatik Düşüncenin Gece Kuşu)” başlıklı sergisi ile “Magmatik Düşünce” manifestosu üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Bassiri, sergi projelerinde yalnızca güncel üretimlerini değil, aynı zamanda estetik yaklaşımının şiirsel temellerini yansıtan ilke, kural ve değişmez unsurları da ortaya koyan sembolik eserlerini izleyiciyle buluşturuyor. Venedik’te yer alan söz konusu sergi de bu yaklaşımın önemli bir örneğini oluşturuyor. Sanatçının hayali ikonografisinin bir parçası olan ve aynı zamanda tanığı ve alter egosu olarak öne çıkan “Prens” figürü, sergi mekânının dört girişinden ikisinde ziyaretçileri karşılıyor. Bassiri’nin seçkisi doğrultusunda 15. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan doksan sanatçının portreleri sergide yer almakta, bu yönüyle sanatçı kendisini ait hissettiği düşünsel ve estetik bir soyağacı kurguluyor.

Çevrim içi katılım imkanı

Söyleşi, İtalya başta olmak üzere uluslararası izleyiciler tarafından Bassiri Vakfı ve DAÜ’nün sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak çevrim içi bağlantı aracılığıyla uzaktan da takip edilebilecektir.

Bizhan Bassiri kimdir?

1954 yılında Tahran’da doğan Bizhan Bassiri, 1975 yılında Roma’ya yerleşmiş olup yaşamını Roma, Fabro (Terni) ve Tahran arasında sürdürmektedir. 1981 yılından itibaren kişisel ve karma sergilerle sanat üretimini uluslararası platformlarda sürdüren sanatçı, İtalya’nın Fabro (Terni) kentinde kendi adını taşıyan vakfı aracılığıyla etkinlikler ve yayıncılık faaliyetleri gerçekleştirerek sanat dünyasına katkı sunmaktadır.