DAÜ uluslararası alanda iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), KKTC tam üye (Individual Full Member) statüsüyle üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (European University Association) Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, KKTC’den yalnızca iki üniversitenin üye olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği’nin her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Genel Kurul Toplantısı bu yıl Yeditepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Söz konusu organizasyona, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve DAÜ Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cahit Ezel katılım gösterdi.

Yaklaşık 50 farklı ülkeden çeşitli kategorilerde 900’e yakın üyesi bulunan Avrupa Üniversiteler Birliği özelde Avrupa bölgesinde, genelde ise dünya çapında yükseköğretimin gelişmesine yönelik politikaların oluşturulmasında önemli rol oynayan saygın bir kuruluştur. Prof. Dr. Hasan Kılıç, genel kurul toplantısı süresince başta Avrupa Üniversiteler Birliği Başkanı Josep M. Garrell olmak üzere genel kurul üyeleri ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen üniversite rektörleri ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde KKTC Yükseköğretimi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, üniversiteler arasındaki akademik iş birlikleri, projeler ve ortak programlar, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak projeler gibi konular üzerinde durdu.

“Avrupa Yükseköğretim alanında uluslararasılaşma stratejileri çevresinde akademik birlikteliği güçlendiriyoruz”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Uluslararası Avrupa Üniversiteler Birliği’nin genel kurulunda Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak resmi üyeliğimizle yer almak ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Avrupa bölgesindeki üniversiteler arasında akademik iş birliklerini geliştirmek, ortak projeler üretmek ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. DAÜ, Avrupa Bölgesi’nde yükseköğretim alanındaki kurumlarla ilişkilerini derinleştirmek ve yeni uluslararası açılımlar gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir.”

Avrupa Üniversiteler Birliği hakkında

Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA), Avrupa çapındaki üniversiteleri ve yükseköğretim kurumlarını temsil eden önemli bir kuruluştur. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin temel misyonu Avrupa çapındaki üniversiteleri ve Ulusal Rektör Konferanslarını (üniversite liderleri dernekleri) bir araya getirmek ve Avrupa yükseköğretiminde politikaların ve iş birliğinin şekillendirilmesinde merkezi bir rol oynamaktır. 2001 yılında kurulan Avrupa Üniversiteler Birliği’nin genel merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunmakta olup yaklaşık 50'ye yakın ülkede 900'e yakın üniversite ve kuruluş birliğe üyedir. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin ana hedefleri Avrupa üniversiteleri arasındaki iş birliğini teşvik etmek, Avrupa Yüksek Öğretim Alanının (EHEA) gelişimini desteklemek, eğitim, araştırma ve inovasyon politikalarını etkilemek ve yükseköğretimde kalite ve standartların iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Avrupa Üniversiteler Birliği’nin faaliyetleri yükseköğretim eğilimleri hakkında araştırma yapmak ve raporlar yayınlamak, AB kurumlarına ve hükümetlerine tavsiyelerde bulunmak, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, akademik özgürlük gibi konularda projeler yürütmek ve konferanslar, eğitimler ve ağ oluşturma etkinlikleri düzenlemek olarak belirlenmiştir. Avrupa Üniversiteler Birliği Avrupa'daki üniversiteler için önemli bir ses olarak kabul ediliyor ve ülkeler arası iş birliğini güçlendirirken milyonlarca öğrenciyi ve akademisyeni etkileyen politikaların şekillendirilmesine yardımcı oluyor. DAÜ, uluslararasılaşma politikalar çerçevesinde, Avrupa Üniversiteler Birliği ve üyeleri ile ilişkilerini geliştirme konusunda çalışmalarını azimle sürdürmeye devam edecektir.