“DAÜ ücrette değil, nitelikte rekabet etmeli”

Recep DAL

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, “2025 yılında burs oranlarının artırılmasıyla yabancı öğrencilerin harçlarının dolaylı olarak düşürülmesi, öğrenci sayısının korunmasına katkı sağlamış olsa da, öngördüğümüz ve uyardığımız gibi eğitim gelirlerinin korunmasını maalesef sağlayamamıştır.” dedi.

Hoşkara, “Hayat pahalılığının yaklaşık yüzde 40 olması beklenirken, eğitim gelirlerinin net olarak yalnızca yüzde 20 artacağı öngörülmektedir.” ifadeleriyle gelirlerdeki reel düşüşe dikkat çekti.

Akademik personelde yüzde 19, memur personelde yüzde 25 ve işçi personelde yüzde 27 artış öngörüldüğünü belirten Hoşkara, “Eğitim gelirlerinin bu artış oranlarının üzerine çıkamaması mali sıkıntının gelir ayağında devam edeceğini göstermektedir.” vurgusunu yaptı.

DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara, Meclisteki bütçe görüşmeleri kapsamında DAÜ bütçesinin görüşülmesinden hemen önce YENİDÜZEN’e konuştu, yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“Tüm bu veriler, harç düşürerek sonuç alınamayacağını açık bir şekilde göstermektedir.” diyen Hoşkara, DAÜ’nün “ücret politikasında değil; nitelikte rekabet ederse başarıya ulaşacağını” söyledi.

“Devlet katkısının hayat pahalılığı oranında artırılması gerekiyor.” diyen Hoşkara, hükümetin komiteye sunduğu bütçede DAÜ için “hiç artış koymadığını” ifade etti.

Hoşkara, “Fakat artırılan burslarla yabancı uyruklu öğrencilerin ödediği harç 3-4 bin dolar bandına gerilemiştir. Yani maliyetin altına düşülmüştür. Bu tabloya göre gelirlerin korunması mümkün görünmüyor.” diyerek gelir kaybının nedenini açıkladı.

“Kaynağı olmayan bir bursun verilmemesi gerekiyor.” diyen Hoşkara, bütçe görüşmelerinde “3’üncü ülkelerden gelen öğrencilere burs verme politikasının dikkate alınıp değerlendirilmesi şarttır.” sözleriyle uyarılarını yineledi.

Hoşkara, önümüzdeki yıl bu konuların yeniden ciddiyetle ele alınması gerektiğine vurgu yaprak, “DAÜ’ye yapılacak devlet katkısının da hayat pahalılığı oranında artırılması elzemdir.” açıklamasında bulundu.

DAÜ bütçesi bugün görüşülüyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, bugün Meclis komitesinde görüşülmesi planlanan DAÜ bütçesiyle ilgili YENİDÜZEN’e çok özel açıklamalar yaptı.

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Hoşkara, üniversitenin gelirlerinin korunamadığını, burs ve harç politikalarının bütçede ciddi bir gedik yarattığını ifade ederken, devlet katkısının ise yabancı öğrencilere burs desteğine dönüştüğünü belirtti.

“Burs oranlarını artırmak yabancı öğrencilerin harçlarını düşürdü, gelirleri koruyamadı”

Hoşkara, 2025 yılında burs oranlarının artırılmasıyla yabancı öğrencilerin harçlarının dolaylı olarak düşürüldüğünü hatırlatarak, bu adımın öğrenci sayısının korunmasına katkı yaptığını ancak beklenenin aksine eğitim gelirlerini koruyamadığını söyledi. “Bu durum 2026 yılı bütçe gelirlerine de yansımıştır.” diyen Hoşkara, hayat pahalılığının yaklaşık yüzde 40 olmasının beklendiğini, buna karşın eğitim gelirlerinin net olarak yalnızca yüzde 20 artacağının öngörüldüğünü aktardı.

Bu tablonun, gelirlerin reel olarak azaldığını açık biçimde gösterdiğinin altını çizen Hoşkara, personel giderlerine dikkat çekti. Akademik personelde yüzde 19, memur personelde yüzde 25, işçi personelde yüzde 27 artış beklendiğini söyleyen Hoşkara, eğitim gelirlerinin bu oranların üzerinde artmamasının, “mali sıkıntının gelir ayağında devam edeceğini” gösterdiğini vurguladı.

“DAÜ ücret politikasında değil, nitelikte rekabet etmelidir”

Hoşkara, “Tüm bu veriler, harç düşürerek sonuç alınamayacağını açık bir şekilde göstermektedir.” diyerek, nitelik temelli bir rekabet anlayışının DAÜ için en doğru yol olduğunun altını çizdi. Üniversitenin niteliğini zirveye taşımanın, eğitim gelirlerini de oransal biçimde artıracağını belirten Hoşkara, “DAÜ, ücret politikasında değil; nitelikte rekabet ederse başarıya ulaşacaktır.” dedi.

“Devlet katkısı hayat pahalılığı oranında artırılmalıydı; hükümet artış koymadı”

Rektörlüğün devlet katkısının hayat pahalılığı oranında artırılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Hoşkara, buna rağmen hükümetin Meclis komitesine sunduğu bütçede DAÜ için hiçbir artış koymamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

DAÜ’de öğrenci başına maliyetin yaklaşık 6 bin dolar olduğunu belirten Hoşkara, bu rakamın Eğitim Bakanlığı’nın okul bütçeleri için ayırdığı öğrenci başı maliyetle neredeyse aynı seviyede olduğunu dile getirdi.

Bu nedenle DAÜ öğrenci gelirlerinin ortalamasının da 6 bin doların altına düşmemesi gerektiğini ifade eden Hoşkara; Kıbrıslı öğrencilerin harçlarının maliyeti karşıladığını ancak artırılan burslarla yabancı uyruklu öğrencilerin ödediği harçların 3-4 bin dolar bandına gerilediğini söyledi. Hoşkara, “Yani maliyetin altına düşülmüştür. Bu tabloya göre yabancı öğrencilerin maliyet altında kalan harcın üstünü devlet karşılamaktadır, yani KKTC devleti yabancı öğrencilere burs vermektedir.” ifadelerini kullandı.

“Uyardık, dikkate alınmadı”

Sendika olarak hükümeti bu konuda defalarca uyardıklarını söyleyen Hoşkara, hükümetin ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu uyarıları dikkate almadığını belirtti. Rektörlüğün yabancı öğrencilerle ilgili burs ve harç politikasının da bütçenin gelir kalemine olumsuz yansıdığını ifade eden Hoşkara, kaynağı olmayan bir burs verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğer bir burs verilecekse mutlaka kaynağı gösterilmelidir.” diye konuştu.

Üniversitenin bu bursları ödeyebilecek kaynağı bulunmadığını söyleyen Hoşkara, verilen devlet katkısının ancak yabancı uyruklu öğrencilerin burslarını karşılayabildiğini, bütçe görüşmelerinde “3’üncü ülkelerden gelen öğrencilere burs verme politikasının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini” aktardı.

“Komite görüşmesine katılacağız; öncesinde katkı talep edilmedi”

Bütçenin komitede bugün görüşüleceğini hatırlatan Hoşkara, sendika olarak toplantıda yer alacaklarını fakat öncesinde katkı koyma imkânlarının kendilerine verilmediğini belirtti.

“Akademik personel giderlerinin azaltılmasında büyük başarı elde edildi, fakat gelir ayağı başarısız kaldı”

Hoşkara, UBP–DP–YDP Hükümeti ile DAÜ Yönetimi arasında 4 Nisan 2024’te imzalanan “Sürdürülebilir Mali Yapı Protokolü”ndeki en önemli hedeflerden birinin giderlerin azaltılması olduğunu anımsattı. Bu hedef doğrultusunda özellikle akademik personel giderlerinde yüzde 19 civarında bir azaltma sağlandığını belirten Hoşkara, ancak aynı başarının memur ve işçi personel giderlerinde yakalanamadığını ifade etti.

Gelirlerin ise hayat pahalılığı oranında artırılamadığını belirten Hoşkara, öğrenci burslarını artırma stratejisinin doğru olmadığının bugün daha net görüldüğünü söyledi. Partizanca yaklaşımların ve liyakate dayalı olmayan uygulamaların yükseköğretime zarar verdiğini dile getiren Hoşkara, “Yükseköğretime verilen tahribatın giderilmesi için hiçbir girişim yapılmıyor.” açıklamasında bulundu.

Sendika olarak bu konularda defalarca uyarı yaptıklarını ifade eden Hoşkara, “Bu nedenden dolayı protokolün gelirler ve kısmi giderler ayağında yeterince başarı olmadı.” dedi.

“DAÜ’ye yapılacak devlet katkısı hayat pahalılığı oranında olmak zorundadır”

Hoşkara açıklamasını, “Önümüzdeki yıl bu konuların yeniden ciddiyetle ele alınması gerekiyor. DAÜ’ye yapılacak devlet katkısının da hayat pahalılığı oranında artması elzemdir.” sözleriyle tamamladı.