DAÜ-SEN: Kıbrıslı Türk aydınlara yönelik giriş engelleri kabul edilemez

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine N-82 tahdit kodu gerekçe gösterilerek izin verilmemesini kaygıyla karşıladığını açıkladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, devletlerin sınır güvenliği ve kamu düzeni konusunda düzenleme yapma yetkisi bulunduğu ancak bu yetkinin hukuki belirlilik, ölçülülük, gerekçelendirme ve etkili başvuru hakkı ilkeleriyle uyumlu olması gerektiği vurgulandı. Somut ve denetlenebilir gerekçeler sunulmaksızın uygulanan tahdit kararlarının yalnızca bireysel mağduriyet yaratmadığı, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine olan güveni de zedelediği ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türkler ile Türkiye halkı arasında tarihsel, kültürel, akademik ve ailevi bağlar bulunduğuna dikkat çekilerek, Kıbrıslı Türk akademisyen, gazeteci, sanatçı, sendikacı ve aydınların belirsiz idari kodlarla Türkiye’ye girişte engellenmesinin bu bağlara zarar verdiği kaydedildi.

DAÜ-SEN, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun uzun yıllar Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görev yapmış, akademik ve sanatsal üretimiyle topluma katkı sunmuş bir bilim insanı ve sanatçı olduğunu belirterek, açık ve somut gerekçe olmaksızın ülkeye alınmamasının Kıbrıslı Türk aydınların ötekileştirildiği yönündeki kaygıları artırdığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, benzer tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kıbrıslı Türklerin sayısındaki artışa dikkat çekilerek, akademisyen, gazeteci, siyasetçi, yazar, sendikacı ve sivil toplum temsilcilerini kapsayan bu uygulamaların münferit sınır işlemleri olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

DAÜ-SEN, eleştirel düşünce, akademik üretim, sendikal faaliyet ve kamusal tartışmaya katılımın güvenlik tehdidi olarak görülemeyeceğini belirterek, Kıbrıslı Türk aydınların belirsiz idari kodlarla dışlanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sendika, Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu ile dayanışma içinde olduklarını kamuoyuna duyurarak, ilgili makamları söz konusu uygulamaların son bulması için gerekli adımları atmaya çağırdı.