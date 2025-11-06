DAÜ-SEN: “DAÜ’de liyakat esas olmalıdır”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin içinde bulunduğu mali sıkıntıların ancak liyakata dayalı, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla aşılabileceğini belirtti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf ve liyakat temelli bir yönetim yapısının yerleşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, “DAÜ için imzalanan protokolün hedeflerine ulaşılması da ancak liyakat temelli bir yönetim anlayışı ile sağlanabilir” denildi.

Sendika, üniversitenin tüm paydaşlarının ayrışmak yerine ortak değerler etrafında birleşmesi gerektiğine dikkat çekerek, DAÜ yönetimi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nı demokratik ve özerk üniversite ilkelerine uygun, liyakata dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeye çağırdı.

Açıklamada, DAÜ Rektörlüğü’ne ve Milli Eğitim Bakanı’na bugüne kadar yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ifade edilerek, “Vekâleten atama yetkisinin suistimal edilmesi sonucu çok sayıda yöneticilik pozisyonu uzun süredir vekâleten yürütülmektedir” denildi.

DAÜ-SEN, ilgili bakanlıkların kişisel veya siyasi bağlılık temelli yaklaşımları öncelemesinin üniversiteyi protokol hedeflerinden uzaklaştırdığını belirtti. İki dekanın görevine iadesinin sürecin daha da kötüleşmesini önlediği, ancak olağan dışı durumun tamamen sonlandırılması gerektiği vurgulandı.

“Tüm yönetici pozisyonları, demokratik ve özerk üniversite ilkelerine bağlı, liyakata dayalı biçimde asaleten atanmalıdır” denilen açıklamada, Milli Eğitim Bakanı’na da “İstişare ve Eşgüdüm Komisyonu Başkanı” sıfatıyla bu yönde adım atması çağrısında bulunuldu.

DAÜ-SEN, açıklamasını “Üniversitemizin geleceği için demokratik, özerk ve liyakat temelli bir yönetim yapısına her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. DAÜ artık liyakatten uzak, başarısız yöneticileri daha fazla tolere edemez. Daha az yönetici, daha çok liyakat” ifadeleriyle tamamladı.