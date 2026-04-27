DAÜ-KAM’dan mekansal planlama ve arazi yönetimi semineri

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) tarafından düzenlenen “Spatial Planning and Concept of Land Management in Germany” başlıklı seminer İşletme ve Ekonomi Fakültesi BEA 5 amfisinde gerçekleştirildi. Söz konusu seminerde Prof. Dr. Andreas Hendricks konuşmacı olarak yer aldı.

Söz konusu etkinliğe, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe, Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Canan Zeki, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Erkut, DAÜ-KAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun ve Doç. Dr. Seray Kabaran ile akademisyen ve öğrenciler katılım gösterdi.

Prof. Dr. Hendricks gerçekleştirdiği seminerde Almanya’da mekânsal planlama ve arazi yönetimi konularına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumunda, sürdürülebilir kentleşme, arazi kullanım politikaları ve planlama süreçlerinin çok katmanlı yapısına değinen Prof. Dr. Hendricks, Almanya’daki uygulamaları örneklerle aktararak katılımcılara uluslararası perspektif kazandırdı. Etkinlikte, mekânsal planlama alanında güncel yaklaşımlar ele alınırken, katılımcılar sunumun ardından yönelttikleri sorularla konuya dair merak ettikleri noktaları tartışma fırsatı buldu.

Etkinlik, DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu tarafından Prof. Dr. Hendricks’e DAÜ logolu hediye takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.