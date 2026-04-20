DAÜ 30. Liselerarası Matematik Yarışması’nda bireysel kategori tamamlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından, Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla düzenlenen “30. Liselerarası Matematik Yarışması”nın bireysel kategorisi tamamlandı. Bu yıl Anafartalar Lisesi, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlâhiyat Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden toplam 131 öğrencinin katılımıyla DAÜ’de gerçekleştirilen yarışma, bireysel yarışma ve ekip ön eleme yarışması olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Bireysel kategoride Türk Maarif Koleji öğrencisi Kamil Dede birinci olurken, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Gamze Selen Kum ikinci oldu. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri Efe Şafak ile Naz Kaanoğlu ise üçüncülüğü paylaştı. Yarışmada Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Halef Yurtkuran ise dördüncü sırada yer aldı.

Yarışma kapsamında ayrıca özel ödüller de sahiplerini buldu. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Nesibe Öztürk “30. Yıl Özel Ödülü”nü alırken, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Demir Karadeniz “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”nü almaya hak kazandı. Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Bartu Özaydın “Yrd. Doç. Dr. Kemal Demirciler Özel Ödülü”, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencisi Cem Bağdatlıoğlu “Doç. Dr. Arif Akkeleş Özel Ödülü”, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Egemen Kahyaoğlu “Doç. Dr. Murat Kirezci Özel Ödülü”, Türk Maarif Koleji öğrencisi Mert Güney Taşbel “Doç. Dr. Peter Kas Özel Ödülü” ve yine Türk Maarif Koleji öğrencisi Beyza Çallı “Doç. Dr. Daoud S. Daoud Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

“Şampiyon Melekler Unutulmadı”

Yarışmada “Şampiyon Melekler” de unutulmadı. Şampiyon Melekler anısına verilen özel ödülü, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencisi Kral Mehmet Diker ile Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencisi Miray Korhanay kazandı.

Öte yandan yarışmada başarılı bulunan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencileri Kayra Özdemir ve Eliz Örsdemir, TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencisi Kardelen Eylül Arslan, 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencisi Nahide Karşılı, Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencisi Ahmet Gazi Yardımsevenler ile Türk Maarif Koleji öğrencisi Deha Hasan Ulusoy “Başarı Belgesi” almaya hak kazandı.

Ekip ön eleme yarışması sonucunda ise Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Türk Maarif Koleji ilk üç sırayı alarak doğrudan finalde yarışma hakkı elde etti. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, 20 Temmuz Fen Lisesi ve İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ise yarı finalde yarışmaya hak kazanan okullar arasında yer aldı.

Final 24 Nisan’da gerçekleştirilecek

Yarı final yarışması yarın, saat 10.30’da, Fen ve Edebiyat Fakültesi Doç. Dr. Arif Akkeleş Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Final yarışması ise 24 Nisan 2026 Cuma günü,saat 14.30’da, Merkezi Derslikler Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak. Final yarışmasının ardından düzenlenecek törende bireysel ve ekip kategorilerinde dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri takdim edilecek.