DAÜ 11. Uluslararası Kariyer Günleri başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 11’incisi dün Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafından düzenlenen seminer ile başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Whilone Technology Yazılım Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağı ve Solitera Advanced Technology Genel Müdür Yardımcısı İskender Tuğrul Korkut tarafından “Girişimcilik Vazgeçmeyenlerin Kaderidir” konulu seminer verildi.

DAÜ BTYO öğrencileriyle bir araya gelen Korkut, seminerde, kariyer yolcuğunu öğrencilerle paylaştı.

Seminerin ardından DAÜ BTYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum tarafından Tuğrul Korkut’a teşekkür plaketi takdim edildi.

11. Uluslararası Kariyer Günleri, Çarşamba günü saat 10.00’da Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından ASA Amfi’sinde Prof. Dr. Emre Keskin tarafından verilecek olan “Revealing Biodiversity in Silico Short Stories from the Rainforests to the Poles” konulu sunum ile devam edecek.

Perşembe günü ise Hukuk Fakültesi tarafından saat 14.30’da LA1 Amfisi’nde Av. Hazar Leman Yakut, Av. Ali Yeğen, Av. Melis Türkkal ve Av. Şerife Aşman tarafından “TOLES Mezunları Zirvesi” konulu sunumlar gerçekleştirilecek.