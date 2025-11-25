Dalga’nın Öyküleri yeniden Doku Kitabevi’nde

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) gönüllüsü Çiçek Göçkün Özdağ anlatıcılığıyla 4–6 yaş grubu çocuklara yönelik kitap okuma etkinliği “Dalga’nın Öyküleri”, 29 Kasım Cumartesi günü yeni sezonuna merhaba diyor.

Oğlu Dalga ile birlikte kitap okumayı seven eğitim gönüllüsü bir anne olan Göçkün Özdağ’ın girişimiyle hayata geçen proje geçtiğimiz yıl büyük ilgi görmüştü. Etkinliğin görsel tasarımı ise yine KTEV gönüllüsü Uğur Akbil tarafından hazırlanmıştı.

Etkinlikler her ay bir Cumartesi günü Lefkoşa Doku Kitabevi’nde düzenleniyor ve tamamen ücretsiz. Katılımcılar, dilerlerse Doku Kitabevi’nden yapacakları kitap ve kırtasiye alışverişleriyle KTEV’e destek olabilir; ayrıca “Arkadaşımın da olsun” kutularına kitap ve kırtasiye bağışında bulunarak başka çocuklarla paylaşımda bulunabilirler. Geçtiğimiz yıl toplanan bağışlar SOS Çocukköyü’ne hediye edilmişti.

Yeni sezonun ilk buluşması 29 Kasım Cumartesi, saat 10:30’da Lefkoşa Doku Kitabevi’nde gerçekleşecek.