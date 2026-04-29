"Daha yapacak çok işimiz var"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BRT ekranlarında Levent Kutay’ın sunduğu programa katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı, göreve geldikleri ilk dönemde ciddi borç yükü ve mali sorunlarla karşı karşıya olduklarını hatırlatarak, bugün belediyenin öz kaynaklarıyla büyük yatırımlar yapabilen bir noktaya ulaştığını söyledi.

“2014’te bütçesinin büyük bölümü maaş ve borçlara giden bir yapı vardı. Bugün ise 1 milyar TL’nin üzerinde öz kaynak yatırım kapasitesine sahip bir belediye var” dedi.

Kanalizasyon yatırımlarına dikkat çeken Harmancı, şehirdeki kapsama oranının yüzde 80’e ulaştığını belirterek, kalan kısmın da tamamlanacağını söyledi.

“Geçmiş dönemlerin toplamından daha fazla kanalizasyon yatırımı yaptık” ifadelerini kullandı.

“Yüz milyonlarca liralık yatırım sürüyor”

Harmancı, Lefkoşa’da altyapı, kentsel dönüşüm ve sosyal projeler için ayrılan bütçelere dikkat çekerek, Kanlıdere projesi, asfalt çalışmaları, spor alanları ve park yatırımlarının hızla sürdüğünü belirtti.

“İki büyük projeyi tamamlamak istiyorum”

Yeni dönem motivasyonunun devam eden projeleri tamamlamak olduğunu belirten Harmancı, Lefkoşa Kültür Sanat Sarayı ile Kanlıdere bisiklet ve yürüyüş yolunun ikinci etabını işaret etti.

“Yerel seçimin zamanlaması konusunda endişelerim var”

Programda seçim takvimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Harmancı, ülkenin mevcut mali yapısına dikkat çekerek yerel seçimlerde değişiklik ihtimali olduğunu söyledi.

Ülkede ciddi bir borç yükü bulunduğunu belirten Harmancı, eylül ya da ekim ayında erken genel seçim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.

Bu seçimin ardından aynı yıl içinde ikinci bir seçimin mali açıdan kaldırılıp kaldırılamayacağının belirsiz olduğunu kaydeden Harmancı, bu nedenle belediye seçimleriyle ilgili bir sapma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Aralık ayında seçim yapmak kolay değil”

Yerel seçimlerin yasal olarak aralık ayının son pazarında yapılması gerektiğini hatırlatan Harmancı, aralık ayının seçim açısından zor bir dönem olduğunu söyledi.

Havanın erken kararması ve propaganda süresinin kısıtlı olması nedeniyle yerel seçimler açısından ciddi pratik zorluklar yaşanabileceğini belirtti.

Genel seçim ile yerel seçimlerin aynı gün yapılması ihtimaline de değinen Harmancı, bunun doğru bir yöntem olmadığını ifade etti.

Hem teknik hem siyasi açıdan bunun sağlıklı olmayacağını belirten Harmancı, hiçbir belediye başkanının böyle bir seçeneğe sıcak bakmadığını söyledi.

“TDP’de yeni bir enerji var”

Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi’ndeki yeni yapılanmayı olumlu bulduğunu belirterek, genç ve dinamik kadroların partiye yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.

“Umutsuzluğa gerek yok”

Harmancı, Lefkoşa’daki dönüşümün ülke için de bir örnek olduğunu vurgulayarak, “2014’teki noktadan buraya geldiysek, bu ülke de doğru yönetimle değişebilir” dedi.