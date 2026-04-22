Dağlı: Güven üzerine kurulu bir sistem, yönetim boşluğu ile sürdürülemez

Sigorta Yöneticisinin emekliye ayrılmasının ardından 22 gündür yeni atama yapılmaması, sektörde “yönetim boşluğu” tartışmasını gündeme getirdi. Dağlı Sigorta Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, sürecin gecikme değil ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Dağlı Sigorta Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, 31 Mart 2026’da Sigorta Yöneticisinin emekliye ayrıldığını ve aradan 22 gün geçmesine rağmen hâlâ atama yapılmadığını belirtti.

“Bu sadece bir gecikme değil, sektör açısından ciddi bir yönetim boşluğudur” diyen Dağlı, sigorta ve reasürans şirketlerinin genel kurullarını yaptığını, sermaye artışlarının gündemde olduğunu ancak bu süreçlerin en kritik onay merciinin bulunmadığını ifade etti.

“Bu durum, karar alma mekanizmalarını kilitleme riski taşıyor” ifadelerini kullanan Dağlı, sigortacılık sektörünün belirsizliği kaldırmayacağını söyledi.

“Güven üzerine kurulu bir sistem, yönetim boşluğu ile sürdürülemez” diyen Dağlı, acilen atama yapılması gerektiğini vurguladı.

Dağlı ayrıca, “Sigortacılık sektörü siyasi etkilerden arındırılmadıkça bu tür sorunlar tekrar etmeye devam edecektir” ifadelerine yer verdi.