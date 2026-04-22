DAB Altın Kalpler Korosu, korist üyelerinden Özen anısına konser verdi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi (DAB) bünyesinde faaliyet gösteren Özle Türkel Aktivite Merkezi Türk Müziği Topluluğu Altın Kalpler Korosu, “Bir Şarkısın Sen, Ömür Boyu Sürecek” temalı konser verdi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, YDÜ AKM’de gerçekleştirilen konser, korist üyelerinden merhume Tangül Özen anısına düzenlendi.

Şef Murat Çırakoğlu yönetiminde sahne alan koro, gecede Türk müziği eserlerinden oluşan bir repertuar icra etti.

Gecede, ayrıca, Tangül Özen'in korodaki performanslarından oluşan fotoğrafı hatıra olarak çocuklarına hediye edildi.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler gecede yaptığı konuşmada, “Kültür ve sanata verdiğimiz önemi her fırsatta ortaya koymaya, toplumumuzu sanatın birleştirici gücü etrafında buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Şef Murat Çırakoğlu başta olmak üzere, tüm koristleri ve emeği geçen herkesi kutlayan Karavezirler, konserin, korist üyelerinden merhume Tangül Özen anısına düzenlenmesinin önemine değinerek, Özen’i saygı, sevgi ve rahmetle andı, ailesine sabır diledi.