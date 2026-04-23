Cumhuriyet Stadyumu'nda gösteriler sunuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda üç okulun katılımıyla tören düzenlendi.

Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu ve İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı öğrencilerinin gösteriler sunduğu törende, konuşmalar yapıldı, şiirler okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'nun yanı sıra Bakanlık bürokratları ve diğer yetkililer ile aileler katıldı.

Program, resmi geçit töreniyle başladı. Öğrencilerin bayramının kutlanmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık konuşma yaptı. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Yiğit Dinçer'in Türk Çocuğunun Andını okuduğu törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri Kumsal Ayşe Tosunoğlu ile Elvin Kont günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Stadyumdaki tören öncesinde ise İskele Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda törenler düzenlendi. Anıta çelenkler sunulmasının ardından kortej eşliğinde stadyuma yüründü.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

"Egemenlik milletindir, gelecek çocuklarındır"

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, başladı. 23 Nisan 1920 tarihinin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı gün değil aynı zamanda millet iradesinin halka geçtiği gün olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu günün özgürlük mücadelesinin dönüm noktası olan kutlu bir gün olduğunun altını çizdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde açılan TBMM'nin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Milletimizin kaderini yine milletimizin belirleyeceği yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır" dedi.

Bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin, dünyada eşine az rastlanır bir durum olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocukların sadece toplumun neşesi değil aynı zamanda geleceğin en büyük güvencesi olduğunu çok iyi biliyordu" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, bugünün küçüğü olan çocukların yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları, bilim insanları, yöneticileri ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşıyacak olan liderleri olduğunun altını çizdi.

"Güçlü devletler, güçlü nesillerle yükselir"

"Güçlü devletler, güçlü nesillerle yükselir. Güçlü nesiller ise ancak iyi eğitimle, sağlam ahlakla, milli ve manevi değerlerle yetişir" diyen Çavuşoğlu, çocuklara verilecek en büyük mirasın adalet duygusu, vatan sevgisi, çalışkanlık, dürüstlük ve millet bilinci olduğunu söyledi. Yetişkinlere düşen en önemli görevin çocukların hayallerini büyütecek bir ortam hazırlamak, onların eğitimine yatırım yapmak ve umutlarını canlı tutmak olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Çünkü çocuk gülerse dünya güzelleşir, çocuk mutlu olursa toplum huzur bulur" dedi.

23 Nisan'ın aynı zamanda barışın, kardeşliğin ve evrensel dostluğun da sembolü olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, dünyanın birçok ülkesinden çocukların bir araya gelerek, aynı sevinci paylaşmasının, insanlık adına umut verici bir tablo olduğunu belirtti. "Bu bayram bizlere çocukların dili, dini, milleti ne olursa olsun sevginin ortak bir dil olduğunu hatırlatmaktadır" diyen Çavuşoğlu, İskele'deki törenin bunun en önemli göstergelerinden olduğunu dile getirdi.

Bugün burada geleceğin teminatı olan çocukların gözlerindeki ışığı görmenin kendilerine umut, güç ve inanç verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Onların başarıları bizim en büyük gurur kaynağımız olacaktır" dedi. Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere TBMM'nin kuruluşunda emeği geçenleri, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anan Bakan Çavuşoğlu, "Egemenlik milletindir, gelecek çocuklarındır. Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Vamık

Şehit İlker Karter İlkokulu Müdürü Neriman Vamık da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yarınların güvencesi çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, hem dünyada bir ilki oluşturduğunu hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine Ata'nın verdiği önemi ifade ettiğini belirtti.

Dünyada insan haklarına saygı, sevgi, barış, hoşgörü ve kardeşlik tomurcuklarının yeşermesini dileyen Vamık, tüm ulusun ve çocukların bayramını kutladı.