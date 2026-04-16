Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak, temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle birlikte, teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen foruma katılacak.

Forum, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bugün saat 12.30'da adadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın forum öncesinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Antalya’da düzenlenecek forum kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, birçok görüşme gerçekleştirmesi ve görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman, forumun tamamlanmasının ardından 19 Nisan Pazar akşamı adaya dönecek.