CTP Piyangosu’nun talihlisi Mercedes aracı teslim aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) her yıl kuruluş yıl dönümünde düzenlediği geleneksel piyango çekilişinde bu yıl büyük hediyelerden birini kazanan talihli, aracını teslim aldı. CTP Piyangosu’nda Mercedes GLA-180 Hybrid 2026 marka aracı kazanan İsmail Kali oldu.

024940 numaralı biletin sahibi İsmail Kali, Kombos’a giderek Mercedes GLA-180 Hybrid 2026 model aracına kavuştu. CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile CTP Mali Sekreteri ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul aracı talihliye teslim etti. Kişi ve Şenkul aracı kazanan aileye “Güzel günlerde kullanma” temennisinde bulundu.