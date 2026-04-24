Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü pazar günü Girne’de ikinci el eşya standı açacak.

Partiden verilen bilgiye göre, ikinci el eşya standı pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Girne Açık Pazar’da olacak.

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, kadınların zor ekonomik koşullar altında dayanışmayla ayakta kalmaya çalıştığını söyleyerek, elde edilen gelirle bölgedeki ihtiyaç sahibi kadınların ve ailelerin yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

“Kadın dayanışmasıyla birbirimize destek oluyoruz” diyen Envergil tüm kadınlara ve duyarlı yurttaşlara dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.