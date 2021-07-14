CTP, Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıp konuşma yapacağı Meclis oturumuna katılıp katılmamayı tartışıyor.

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, bugün gün içinde çeşitli parti organlarında konunun değerlendirildiğini, MYK da dahil olmak üzere tartışıldığını ifade ederek, yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısın konuyla ilgili karar alınacağını söyledi.

Sorakın, “konuyla ilgili değerlendirmeleri yapamaya başladık. MYK, Meclis Grubu, Parti örgütü, belediye başkanları ile değerlendirmeler yaptık. Yarın PM’de son değerlendirmeleri yapıp karar alacağız. Gereken açıklamaları yapacağız” dedi.

Gözler Meclis’te

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs ziyareti sırasında Meclis’te özellikle dış politika ve Kıbrıs Sorunu gündemiyle bir konuşma yapması bekleniyor. Elde edilen bilgilere göre Meclis oturumunda sadece Erdoğan konuşacak. Muhalefet veya hükümet partilerinin söz hakkı olmayacak.

Bilindiği gibi Meclis nisap sağlanamamasından toplanamadan tatile çıkmıştı. Öte yandan sosyal medyada özellikle muhalif kesimler CTP ve TDP’ye dair Erdoğan’ın konuşma yapacağı oturuma katılmaları yönünde paylaşımlar yapmakta.

