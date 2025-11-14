CTP: "Bu ülkeyi birlikte yönetmeye kararlıyız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 30 Kasım'da gerçekleşecek ve üç ismin Genel Başkanlık için yarışacağı Olağanüstü Genel Kurultayı ile ilgili açıklama yaptı, kurultayın ülkenin geleceğini yeniden kuracağını ve fikir ile iradenin buluşma noktası olacağını belirtti.

CTP'den yapılan yazılı açıklamada, "Tüm toplumu eşitlik temelinde bütünleştirmeye ve bu ülkeyi birlikte yönetmeye kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 30 Kasım'da gerçekleştireceği kurultayında Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli Genel Başkanlık için yarışacak.

Açıklama şöyle:

"Yeni bir döneme birlikte yürüyoruz ve bugün her zamankinden daha güçlüyüz.

Ortak sözümüz, ortak geleceğimizdir.

Değişimi yine birlikte başaracağız.

İktidarımız adaletle, eşitlikle, dayanışmayla gelecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi,

kapsayıcı, ilkeli ve eşitlikçi bir yönetim anlayışıyla göreve hazırdır.

CTP Olağanüstü Kurultayı,

bu ülkenin geleceğini yeniden kuracak fikirlerin ve iradenin buluşma noktasıdır.

Çünkü biz inanıyoruz:

Dayanışma varsa umut vardır.

Eşitlik varsa gelecek vardır.

Ciddiyet varsa güven vardır.

Biz, herkesin eşit haklara sahip olduğu, ayrımcılığın reddedildiği, emeğin değer gördüğü bir ülke için söz veriyoruz.

Tüm toplumu eşitlik temelinde bütünleştirmeye ve bu ülkeyi birlikte yönetmeye kararlıyız.

Bu halk, bu ülke güzel günler görecek.

Sözümüz Ortak. Değişim Birlikte."