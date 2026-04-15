CTP açık ara önde

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) Mart ayında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, olası bir erken genel seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) açık ara birinci parti olacağını ortaya koydu.

500 kişi üzerinden gerçekleşen ankette katılımcılara “Önümüzdeki Pazar seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusu sorulurken, katılımcıların yüzde 32.99’u Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP), yüzde 16.90’ı da Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) tercih etti. Ankete göre olası bir seçim sonrası 7 parti Meclis’e vekil gönderirken, en az güven duyulan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin toplam oyunun yüzde 30 civarında olduğu da dikkat çekti.

6 parti seçim barajını geçiyor

Ankette dikkat çeken bir başka detay da yüzde 5’lik seçim barajını 6 partinin geçmiş olması oldu. Ankete göre yüzde 32.99 oy oranı alan CTP, yüzde 16.99 oy oranı alan UBP, yüzde 7.94 oy oranı alan YDP, yüzde 7.74 oy oranı alan TDP, yüzde 7.33 oy oranı alan HP ve yüzde 5.50 oy oranı alan DP Meclis’e vekil göndermiş oluyor.

Hükümet partileri düşüşte

CMIRS’ın 500 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, hükümeti oluşturan UBP, DP ve YDP’nin oylarında düşüş gözlemlendi. Ankete göre bu üç partinin toplam oy oranı yüzde 30 civarında görülürken, 2022’de yapılan son genel seçimde aynı üç parti toplam yüzde 53.94 oy alarak hükümeti kurmuştu.

Ekim 2025’te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise UBP, DP ve YDP’nin desteklediği aday Ersin Tatar’ın yaklaşık yüzde 35 oy alması da dikkat çeken bir diğer unsur olarak değerlendirildi.

En fazla güven duyulan kurum Cumhurbaşkanlığı

CMIRS’ın anketine göre Kıbrıs’ın kuzeyinde en fazla güven duyulan kurumların başında Cumhurbaşkanlığı makamı gelirken, bu makamı yargı ve polis takip etti. Ankete göre en az güven duyulan kurumların başında ise UBP-DP-YDP Hükümeti geldi. Hükümeti ise Cumhuriyet Meclisi ve sendikalar takip etti.

Adaletsizlik, yolsuzluk ve partizanlık algısı yüksek

Ankete katılanların yalnızca yüzde 12.80’i ülkede alınan kararlarda söz sahibi olduğunu düşünürken, bu durum toplumun büyük bir kesiminin karar alma süreçlerinden dışlandığı algısını ortaya koydu. Öte yandan katılımcıların yüzde 87.80’i ülkede adaletsizliğin yaygın olduğunu belirtirken, yüzde 88’i partizanlığın, yüzde 88.2’si yolsuzluğun ve yüzde 81’i ise rüşvetin yaygın olduğu görüşünü verdi.