Creditwest Bank internet bankacılığı platformunu yeniledi

Creditwest Bank, internet bankacılığı platformunu güncelleyerek yeni bir arayüz ve geliştirilmiş teknik altyapıyı kullanıcıların hizmetine sundu. Yapılan yenilikle birlikte, bireysel ve ticari müşterilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Yenilenen platform üzerinden kullanıcılar; para transferi, yatırım işlemleri, döviz alım-satımı ve dijital teminat mektubu başvuruları gibi birçok işlemi bilgisayar, tablet ya da mobil cihazlar aracılığıyla 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor.

Güncelleme kapsamında, yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin daha hızlı tamamlanabildiği, hisse senedi işlemlerinin daha akıcı bir şekilde yapılabildiği ve döviz ile kıymetli maden alım-satım işlemlerinin tek platform üzerinden daha kolay yönetilebildiği ifade ediliyor.

Platformda ayrıca “Para Talep Et” özelliğinin kullanımının da sadeleştirildiği belirtilirken, ticari müşterilere yönelik dijital teminat mektubu başvurularının da şubeye gitmeden çevrim içi olarak tamamlanabildiği aktarılıyor.

Banka, yapılan yeniliklerle internet bankacılığı hizmetlerini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmeyi amaçladığını, dijital alandaki yatırımlarını sürdüreceğini bildirdi.