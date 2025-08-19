'Çözüm süreci' komisyonu toplantısı öncesi Meclis kapısında 'Beyaz Toros' yakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Beyaz Toros marka araçlar, özellikle 1990'larda Doğu ve Güneydoğu'da faili meçhul cinayetler ve insan kaçırmaların sembolü olmuştu.

Emniyet aracı yaktığı tespit edilen M.E.F. isimli kişinin Mersin ilinde ikamet ettiğini, psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu ve çok sayıda suç kaydına sahip olduğunu açıkladı.

Açıklamada olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

JİTEM (Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele) tarafından bu marka araçlar kullanılıyordu.

1987'de OHAL bölgesinin ortaya çıkışıyla birlikte kurulan JİTEM'in varlığı uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Kamu kuruluşları ve hükümetler, JİTEM adlı bir oluşumun olmadığını ifade etse de 2011 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada JİTEM'in "İçişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan ve Genelkurmay'dan görüş alınmadan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kendi inisiyatifiyle kurulmuş olduğu" sonucuna varılmıştı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yeni çözüm süreci kapsamında PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler ve kamuoyunu bilgilendirmek için TBMM çatısı altında kuruldu.