"Çoğu polis, diğerleri gerekli görülen kişilere verildi"

Hükümetin, 600 kişiye silah taşıma izni vermesiyle ilgili tepkiler üzerine açıklama yapan Ünal Üstel rakamı doğruladı, "İzinlerin büyük bir kısmı polisimizle ilgilidir" dedi.

Üstel, "Diğer izinler de kapsamlı inceleme sonucunda gerekli görülen kişilerle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Silah izinlerinin büyük bir kısmı polisimize aittir. Güney Kıbrıs’ta askerliğini bitiren herkes otomatik silahıyla evine gönderiliyor. Güneyde 130 bin civarındaki insanın evinde otomatik silah vardır. Bizler de polisimizin her konuda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.

Hassas bir konunun bazı siyasiler ve halkımızı kışkırtmaya çalışan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından istismar edilmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Silah izinlerinin büyük bir kısmı polisimizle ilgilidir. Diğer izinler de kapsamlı inceleme sonucunda gerekli görülen kişilerle ilgilidir.

Hükümetimiz bu izinleri verdiği gibi, herhangi bir istismar veya yasa dışılık saptanması halinde iptalini de yapmaya kararlıdır.

Halkımızın, kasıtlı ve kışkırtıcı yayınlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum."