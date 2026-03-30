CoffeeInn Terrace çalışanlarından anlamlı buluşma

CoffeeInn Terrace ekibi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi ve Huzurlu Yuvam Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret ederek, merkezlerde yaşayan bireylerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen bu özel buluşmalarda çalışanlar, merkez sakinleriyle birlikte mantı hazırlayarak hem üretmenin hem de paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Samimi sohbetlerin eşlik ettiği etkinlikte, ortaya çıkan sıcak atmosfer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Hazırlanan mantılar, merkezlerde yaşayanlara ikram edilirken; CoffeeInn Terrace ekibi sadece bir yemek değil, aynı zamanda sevgi, ilgi ve dayanışma da paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Ziyaretler sırasında merkez sakinleriyle birebir iletişim kuran ekip, onların görüş ve önerilerini dinleyerek ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek yeni sosyal sorumluluk projeleri için de önemli geri bildirimler aldı.

CoffeeInn Terrace çalışanları, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, toplumla iç içe olmanın ve değer üretmenin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.