"Çocukların, kadınların ve hayvanların zarar görmeden yaşadığı bir dünya hayal ediyorum"

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tarih ya da felsefeyle ilgilenmek isterdim.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Siyaset

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Başkalarını memnun edebilmek için kendi isteklerimi göz ardı etmem.

En büyük sevincim… Kız kardeşim

Hayatımın dönüm noktası… Tıp fakültesini bırakmak; hayatımda kendim için yaptığım ilk şey olabilir.

Beni en çok etkileyen yazar… Nawal El Saadawi

Başucumdaki kitap… “İlişkiler Ağının Tamamına Yönelik Bir Yaklaşım: Kuzey İrlanda Barış Süreci”

Biraz adı uzun ama kitap o kadar uzun değil Cyprus Dialogue Forum’un düzenlediği bir seri, tavsiye ederim.

En keyif aldığım müzik… Blues çok severim ama şarkı seçecek olursam Natasha Bedingfield’dan Pocketful Of Sunshine.

En son izlediğim film… How To Lose a Guy in 10 Days

Dokuzuncu kez falan izlemiş olabilirim ama her kötü hissettiğimde beni iyi hissettiren bir film.

Kendim için son aldığım şey… Kıvırcık saç köpüğü

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kar botu. Daha önce hiç karın üstünde yürümememe rağmen dolabımda benimle.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap ya da çikolata

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… “Hayır” diyebilmek. People pleaser olmayı bırakmak diyebilirim.

Kendimde beğendiğim özellik… Yardımseverlik. Birilerine iyi gelmeyi, yardımcı olmayı çok severim.

Olmasa da olur… Ego, kibir

Olmazsa olmaz… Ailem

En iyi yaptığım yemek… Kabak çiçeği dolması

Hayalimdeki dünya… Eşitliğin, adaletin ve refah düzeyinin yüksek olduğu; çocukların, kadınların ve hayvanların zarar görmeden yaşadığı ama en önemlisi kendi adamız için de barışın olduğu bir dünyada yaşamak isterdim.

Aşk benim için… Bilmem. 21 yaşındayım, daha önce hiç âşık olmadım ama birlikte her konudan sohbet edebileceğim, bolca kahkaha atabileceğim bir şey olsun isterdim.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Franz Kafka’yla tanışıp ona yardımcı olabilmeyi, başka bir hayatın onun için de var olabileceğini göstermek isterdim.

Görmek istediğim yer… Kıbrıs Rum tarafı

Mutlaka yapmak istediğim… Yükseklik korkum var ama uçak uçurmak diyebilirim.

Son olarak söylemek istediklerim… Adamızda liyakatin, umudun, neşenin ve barışın olduğu güzel günleri görmek dileğiyle.