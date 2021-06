Çocuklara iyi bir gelecek için Near East Bank’tan eğitim kredisi

Dünya çapında her alanda etkisi görülen Covid-19 pandemisi eğitim alanında da ciddi olumsuz etkilere neden oldu. Neredeyse tüm okulların, üniversitelerin enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kapanması eğitim programlarının aksamasına; sadece öğrencileri değil, sosyal ve ekonomik yaşamı da bir o kadar etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Son iki yıldır da aileleri özellikle zorlayan ekonomik ve sosyal sorunlar; öğrenci -eğitim giderleri, online eğitim masrafları; çocuk bakımı, sağlık durumu, psikolojik mücadeleler ve internete erişim sorunları gibi sorunlar ihtiyaçları daha da arttırıyor.

İçinde bulunduğumuz tüm zor zamanlarda her türlü ihtiyaca yönelik ürünler ve hizmetler sunmak için sürekli çalışan ve toplumun gelişimine katkı sağlayarak pek çok girişimlerde bulunan Near East Bank, sürdürebilir kalkınma için “insan” ve “eğitim” faktörlerinin taşıdığı değere yürekten inancı ile çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlayabilmek amacıyla Near East Bank Eğitim Kredisi’ni yeniden sunuyor.

Near East Bank, Eğitim Kredisi ile karantina sürecinde biriken okul masrafları ve yeni dönem kayıtları için çocuğunuzun kaliteli bir eğitim alabilmesine destek oluyor. Ayrıca karantina nedeni ile yüksek öğrenimi yarıda kalan öğrencilere lisans eğitimlerini tamamlama imkanı, yüksek lisans ya da doktora masraflarını kolayca finanse edebilme veya sertifika eğitimlerine katılabilmek için uygun koşullarda finans sağlıyor.

Eğitime tam destek veren Near East Bank Eğitim Kredisi, aylık %2’lik faiz oranı, düşen bakiye özelliği, hızlı onay, 12 aya kadar ödeme planı ve 3 ay erteleme avantajı ile her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarını finanse ediyor, dilediğiniz eğitim imkanlarından yararlanabilmeyi öngörüyor. Eğitim harcamalarınız gittikçe artıyorsa Near East Bank’tan Eğitim Kredisi alarak eğitim hayallerinizi gerçekleştirebilir; her türlü özel okul, üniversite veya özel kurs ücreti gibi eğitim ihtiyaçlarınızı finanse edebilir, dilediğiniz eğitim imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu, “Ülkemizde ve tüm dünyada çocuklarımız yeni eğitim modellerine adapte olmaya çalıştılar. Bu zorlu süreçte, online eğitim sistemine geçilmesi; okul masraflarının dijital araç-gereç yatırımları ile artması, eğitim harç ödemeleri, yarım kalan lisans eğitimleri gibi pek çok maddi gereksinimi de beraberinde getirdi. Geleceği emanet ettiğimiz çocuklarımızının, gençlerin önündeki engelleri kaldırmak ve eğitimlerinin aksamaması için Near East Bank olarak, Eğitim Kredisi ile onların yanında olmak istiyoruz” dedi. Samancıoğlu; Eğitim Kredisi ile eğitim kurumlarına özel okul ödemesi yapan velilere, ödemelerin gerçekleşmesi ve takibi için kolaylıklar sunduklarını ifade etti.

Near East Bank Eğitim Kredisi hakkında; bilgi ve teklif almak, kredi başvurusunda bulunmak için tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi'nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden kolay ve hızlı şekilde başvuru yapılabiliyor.

