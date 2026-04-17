“Çocuk rehber öğretmenine anlattı, olay ortaya çıktı”

Lefkoşa’da 14 yaşındaki kız çocuğuna yönelik “cinsel tecavüz ve cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklanan 24 yaşındaki M.Ö. mahkemeye çıkarıldı, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Polis, olayın 26 Mart’ta Hamitköy Barajı’nda meydana geldiğini, çocuğun 1 Nisan’da durumu öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıktığını ve zanlının 16 Nisan’da tutuklandığını belirtti; zanlının gönüllü ifade verdiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

“Çocuk rehber öğretmenine anlattı, Sosyal Hizmetler Dairesi devreye girdi”

Lefkoşa’da meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğuna “cinsel tecavüz ve cinsel istismar” suçundan tutuklanan 24 yaşındaki M.Ö. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Özdiken, 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Hamitköy Barajına götürdüğü 14 yaşındaki kızla” cinsel ilişkiye girerek, cinsel tecavüz” suçu işlediğini söyledi.

Polis, çocuğun 1 Nisan 2026’da durumu rehber öğretmenine anlattığını, rehber öğretmenin da Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bildirdiğini kaydetti. Polis, aynı gün sosyal hizmetlerin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldığını, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini açıkladı.

Polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının 16 Nisan’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra DNA testi için örnek alındığını belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini kaydetti. Polis, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının inceleneceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.