Cihazlar 20 saat devre dışı kaldı

Recep DAL

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde röntgen cihazları, merkezi server arızası nedeniyle yaklaşık 20 saat boyunca devre dışı kaldı. Arıza dün öğle saatlerinde başladı, bugün sabah saatlerinde giderilebildi.

Yurttaşlar mağdur oldu

YENİDÜZEN’e ulaşan yurttaşlar, dün gün boyunca hastanede röntgen çekimlerinin yapılamadığını belirterek mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Bazı hastalar, tetkiklerinin ertelendiğini ve saatlerce beklemelerine rağmen işlem yaptıramadıklarını ifade etti.

Arıza Türkiye’deki firma tarafından tespit edildi

Konuya ilişkin YENİDÜZEN’e açıklama yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, röntgen cihazlarının öğle saatlerinde devre dışı kaldığını belirtti. Kalfaoğlu, arızanın Türkiye’den gelen teknik ekip tarafından gece saatlerinde tespit edilebildiğini kaydetti.

Başhekim Kalfaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Röntgen cihazlarındaki arıza dün öğle saatlerinde başladı. Bu cihazları hastanemize getiren Türkiye’deki firmanın teknisyenleri arızayı kontrol etti. Arızanın gerekçesi ancak gece saatlerinde tespit edilebildi. Merkezi sistem arızasından dolayı röntgenlerin kullanılamadığı anlaşıldı. Yani İçişleri Bakanlığı’nın hastanemize sunduğu server devre dışı kalmıştı. Sıkıntının tespitinin ardından gerekli işlemler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde devre dışı kalan 5 röntgen cihazımız da tekrardan hizmet vermeye başladı.”

Sorun sabah saatlerinde giderildi

Kalfaoğlu’nun aktardığına göre, İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan merkezi serverdaki sorun giderildikten sonra hastanedeki beş röntgen cihazı yeniden hizmete açıldı. Böylece yaklaşık 20 saat süren kesinti sona erdi ve röntgen birimi sabah saatlerinden itibaren normal işleyişine döndü.