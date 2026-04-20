"Çav Bella yerine Mücahit Marşı söyleselerdi alınlarından öperdim"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan eylemlerde yurttaşların Meclis binası içine girilmesini doğru görmediğini belirtti.

Meclis içinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Töre, "Ölçülü olmada fayda vardır. Eğer ölçünün kaçtığı yerde alkış tutarsak KKTC'nin kurumsal yapısına zarar verilmiş olur" dedi.

Töre, yurttaşların Meclis koridorlarında bir direniş marşı olan Çav Bella'yı söylemesini de eleştirdi; "Bu ülkede işgal yok. O yüzden manasız oldu. İstiklal Marşı veya Mücahitler Marşı söyleseydiler anıllarından öperdim" ifadelerini kullandı.

Eylem ve genel grevlere sebep olan hayat pahalılığı yasa tasarısına değinen Töre, "Hükümet partileri ortak toplantı yapacak. Hayat pahalılığı tasarısına ilişkin tutum netleşecek. Bu konunun uzlaşı noktasına taşınması gerekiyor" diye konuştu