Çatalköy - Esentepe Belediyesi’nden yeni meydan ve sosyal alan projesi

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bölgede hayata geçirilen yeni düzenleme çalışmasını kamuoyuna duyurdu. Kırok, Çatalköy’ün ana caddelerinden biri olan İnönü Caddesi’nde (The Olive Tree yolu üzerinde) bulunan boş alanın yeniden düzenlenerek hem meydan hem de sosyal yaşam alanı haline getirildiğini açıkladı.

Yapılan çalışma kapsamında uzun süredir atıl durumda bulunan alanın modern ve kullanışlı bir yapıya kavuşturulduğu belirtilirken, projenin bölge halkının sosyal yaşamına katkı sağlaması hedefleniyor.

Başkan Ceyhun Kırok açıklamasında, önümüzdeki günlerde alanın eksikliklerinin tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti.