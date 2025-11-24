Meclis kürsüsünde “Organize suç ile mücadeleye niyet var mı?” başlıklı konuşma yapan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Kıbrıs’ın kuzeyinde organize suçla mücadelenin geciktiğini belirterek, kamu güvenliği ve güvenlik güçlerinin operasyonel olarak güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Solyalı, son yapılan polis operasyonunun toplumun gözüne sokulma biçiminin tartışılabileceğini belirtti.

Kolluk güçlerinin ve siyasi iradenin organize suçla mücadele etmesi gerektiğini vurgulayan Solyalı, uluslararası raporların Kıbrıs’ın kuzeyini “denetim kapasitesi zayıf, nakit yoğun ve casino-bahis ekonomisiyle büyüyen suç finansının çekim alanı” olarak tanımladığını aktardı. Tanınmama ve yasal boşlukların, İnterpol tarafından aranan kişilerin bölgeyi “güvenli liman” olarak tercih etmesine yol açtığını söyleyen Solyalı; uyuşturucu, yasa dışı bahis, insan ticareti ve kara para aklamanın ülkeyi bir “operasyon coğrafyası”na dönüştürdüğünü belirtti.

Raporlara göre, casino lisanslarının 2025’te genişletilmesinin daha karanlık bir ekonomik yapıya yol açabileceğinin belirtildiğini kaydeden Solyalı, son dönemde artan kurşunlama olaylarının iş insanlarında ciddi tedirginlik yarattığını dile getirdi.

İnsan ticaretinin uluslararası raporlarda Kıbrıs’ın kuzeyinin organize suç olarak tanımlandığını, hiçbir insan tacirinin soruşturulmadığının vurgulandığını ifade eden Solyalı, yine raporlara göre devlet otoritesinin bu alanda hissedilmemesinin suç örgütlerini büyüttüğünü söyledi.

Yolsuzluğun da ülkede organize suç haline geldiğini belirten Solyalı, “Casino, bahis ve kara para aklama ile mücadele birinci önceliğimiz olmalı. İnterpol’ün arananlar için bir sığınak alanı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Uyuşturucunun transit koridoru olduğumuz gerçeği ile hem Türkiye hem de güneyde iş birliği mekanizmaları kurulmalı.” dedi. Emlak, oturma izinleri, vatandaşlık ve kamuyu da içeren yolsuzlukların organize suç başlıklarından biri haline geldiğini söyleyen Solyalı, tüm bu alanlarda cesur adımlar atılması gerektiğini vurguladı.