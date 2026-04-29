“Camideki bağış parasını çaldı”

Gönyeli’de meydana gelen “sirkat” suçundan tutuklanan B.S.mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Süleyman Gürtaç olguları aktardı. Polis, 27 Nisan 2026 tarihinde saat 16:00 raddelerinde zanlının Alayköy'de Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Hacı Emine Adil Cami’deki Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay'ına ait plastik bağış kutusunu

kırdıktan sonra içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 28.04.2026 tarihinde Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde ise 15.03.2026 tarihinden itibaren 44 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının çaldığının paranız henüz bulunmadığını belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.