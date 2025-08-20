“Çalışma Bakanlığı artık kabak tadı verdi, hakkımızı mahkemede arayacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hür İşçi Sendikaları (Hür-İş) Federasyonu’nun İhtiyat Sandığı Dairesi Yönetim Kurulu’ndaki temsilcileri Ahmet Serdaroğlu ve Baytun Tuna’nın değiştirilmesi, yerlerine başkalarının getirilmesi için girişim başlattı. Bunun üzerine Hür-İş Federasyonu, Bakanlık önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı ve Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na kabak getirdi.

Serdaroğlu: Halkı huzursuz edenlerin hiçbiri o koltuklarda oturamayacak

Basın açıklamasında konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, burada bulunma sebeplerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat arasında yaşanan sorunlar olmadığını söyledi. Kimsenin onları başka tarafa çekmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, “Günün sonunda biliyoruz ki bu denli halkı huzursuz edenlerin hiçbiri o koltuklarda oturamayacak” dedi.

“Çalışma Bakanlığı artık kabak tadı verdi”

Bakanlık çalışanlarını tenzih ettiğini ifade eden Serdaroğlu, Çalışma Bakanlığı’nın artık “kabak tadı verdiğini” söyledi. Asgari ücret, ihtiyat sandığı ve sigortalar gibi her konuda kaos yaratan bir bakanla karşı karşıya olduklarını belirten Serdaroğlu, “Ortalığı karıştırmaktan başka hiçbir iş yaptığı yok. Belli ki bundan besleniyor” ifadelerini kullandı. Hür-İş Federasyonu olarak hak ve adalet yolunda devam edeceklerini kaydeden Serdaroğlu, kimsenin onları yolundan döndüremeyeceğini dile getirdi.

“Adamların niyeti başka…”

Hür-İş’in İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na iki temsilci koyma hakkı bulunduğunu hatırlatan Serdaroğlu, iştirakçilerin hakkını yedirmemek için orada olduklarını söyledi. Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’nun, kendisinin İhtiyat Sandığı’ndaki varlığından rahatsız olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Doğruyu söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar” ifadesini kullandı. İhtiyat Sandığı Dairesi’nden emekli olan ve konulara son derece vakıf Baytun Tuna’nın da istenmediğini belirten Serdaroğlu, “Çünkü adamların niyeti başka” dedi.

“Bizi asla susturamayacak, bu işçinin parasını da yiyemeyeceksiniz”

İhtiyat Sandığı’nın iştirakçilerin paralarıyla var olduğunu söyleyen Serdaroğlu, devletin kuruma milyarlarca borcu bulunduğunu hatırlattı. Bu nedenle o masada oturmayacak birileri varsa, onların Hür-İş’in görevlendirdikleri kişiler değil, devletin atayacakları olduğunu ifade etti. Serdaroğlu, “Bizi asla susturamayacak, bu işçinin parasını da yiyemeyeceksiniz. Biz mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“Hakkımızı mahkemede arayacağız”

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’na iki farklı temsilci koyacaklarını açıklayan Serdaroğlu, haklarını mahkemede de arayacaklarını belirtti. “Buradan çıkıp mahkemeye gidiyoruz, dava dosyalayacağız” diyen Serdaroğlu, İhtiyat Sandığı Dairesi’nin sahipsiz olmadığını vurguladı. Yapılanların yanlarına kalmayacağını söyleyen Serdaroğlu, mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.