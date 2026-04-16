"Bütünsel Gelişim ve Pozitif Eğitim Kongresi" 7-9 Mayıs'ta

Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinde, 7-9 Mayıs'ta “Bütünsel Gelişim ve Pozitif Eğitim” konulu uluslararası kongre düzenlenecek.

Girne Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, C-HOPE 2026 – Uluslararası Bütünsel Gelişim ve Pozitif Eğitim Kongresi'nin Girne Amerikan Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Pozitif eğitim, sosyal-duygusal öğrenme, iyi oluş (well-being), değerler eğitimi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda uzmanların bir araya getirilmesinin amaçlandığı kongrede, sunulan özet bildirilerin ISBN’li bildiri kitabında yayımlanacağı, tam metin gönderiminin isteğe bağlı olduğu, kabul edilen tam metinlerin de ISBN’li kitapta basılacağı, ayrıca dergi yayın seçeneklerinin de sunulacağı kaydedildi.

Kongreye katılımın ücretsiz, özet gönderim için son tarihinin 1 Mayıs, kabul bildirim içinse 3 Mayıs olduğu belirtildi.

Başvuru ve detaylı bilgi için internet sitesi: https://www.chopecongress.com

Açıklamaya göre, Kongre Başkanı GAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, kongre hakkında, “Kongremiz, YÖK ve ÜAK akademik kriterlerini karşılamakta olup, akademik teşvik ve yükseltme süreçleri açısından uygun niteliktedir" dedi.