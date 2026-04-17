“Bugün itibariyle altı milyar açık var”

Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı’na olan 14 milyar TL’lik borcunu ödemesini istedi. Sendikalar, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin birikimlerinin faiz oranlarının düşürülmesine de tepki gösterdi.

Kıbrıs İşçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) İhtiyat Sandığı binası önünde basın açıklaması yaptı.

Bengihan: “Faiz oranları sendika temsilcilerinin onayı olmadan düşürüldü”

KİEF Başkanı Güven Bengihan, İhtiyat Sandığı binası önünde yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı’nda emekçilerin birikimlerinin bulunduğunu ve bu birikimlerin enflasyon karşısında korunması gerektiğini vurguladı.

Dokuz üyeli İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda KİEF’ten bir Hür-İş’ten iki temsilci bulunurken, işvereni temsilen iki ve hükümeti temsilen ise dört üye bulunduğunu aktaran Bengihan, iştirakçilerin birikimlerinin faiz oranlarının düşürülmesine sendika temsilcilerinin onay vermediğini, bu kararların oy çokluğu ile alındığını söyledi. Bengihan, faiz oranlarının ilk olarak Kasım ayında yüzde 43’ten 40’a, son olarak ise Mart ayında yüzde 40’tan 37’ye düşürüldüğünü hatırlattı.

İhtiyat Sandığı’nın birikmiş cari mevduat ve menkuller toplamının 40 milyar TL varlığı olduğunu anlatan Bengihan, bu rakamın yüzde 35’ine denk gelen 14 milyarının Maliye Bakanlığı’na bir kısmı senetli, bir kısmı da senetsiz kredi şeklinde verildiğini ancak Maliye Bakanlığı’nın bu parayı geri ödemediğini söyledi. Bu konuyu işçi temsilcilerinin sürekli dikkate getirdiğini ve 14 milyarın geri ödenmesi için bir takvimlendirme yapılmasını istediğini aktaran Bengihan, buna rağmen geri ödeme yapılmadığını dile getirdi.

Maliye Bakanı’na “14 milyarlık krediyle ilgili geri ödeme konusunda bir idari kararınız olacak mı?” sorusunu yönelttiklerini de kaydeden Bengihan, Bakanın “Bugüne kadar nasıl ödendiyse bundan sonra da öyle ödenecek” yanıtını verdiğini kaydetti. Bengihan, “Yani bugüne kadar ödenmedi, bundan sonra da ödenmesiyle ilgili bir tasarruf yok” diyerek, çalışanların geleceği olan bu paranın ödenmesi için bir ödeme planı yapılmasını istedi.

İhtiyat Sandığı’nın profesyonel kişiler tarafından da yönetilmesinin elzem olduğunu da ifade eden Bengihan, çalışanın geleceği olan birikimlerin profesyonel temsilciler tarafından çalıştırılması gerektiğini kaydetti.

Bengihan, İhtiyat Sandığı Yasası’nın 25 yıldır güncellenmediğini de belirterek, gerekli değişikliklerin yapılmasını da talep etti.

“Bizler burada 70 bin iştirakçinin geleceği olan birikimleri temsil ediyoruz” diyen Bengihan, faiz indirimlerinden, satılan gayrimenkullerden ve geri ödenmeyen 14 milyardan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Yeltekin: “Bugün itibariyle altı milyar açık var”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin de, Maliye Bakanlığı’nın İhtiyat Sandığı’na borcunu ödememesine tepki gösterdi.

İhtiyat Sandığı’nın toplam bütçesinin 40 milyar TL olduğunu, bunun 14 milyarının Maliye Bakanlığı’ndan alınamadığını, üç buçuk milyarının emlak, iki milyarının ise nakit olduğunu anlatan Yeltekin, “Ama bizim 70 bin iştirakçiye ödeyeceğimiz paranın toplamı şu anda 33 milyardır. Bugün itibariyle altı milyar açık var” dedi.

Yasa gücünde kararnamelerle işverenlere teşvik adı altında yasadışı olarak milyarlarca lira ödendiğini vurgulayan Yeltekin, yasa gücünde kararnamelerin 90 gün ile sınırlandırıldığı mahkeme kararını hatırlatarak, ödenen bu paraları da geri talep edeceklerini duyurdu.

Eski bir Çalışma Bakanı’nın “çalışanlara kar payı verilmesi” yönündeki açıklamasına da işaret eden Yeltekin, “Sayın bakan, ya matematiğin eksiktir, ya da rüyadasın” diyerek, “Altı milyar açık veren bir kurum, iştirakçilere nasıl kar payı verecek? Sakın iştirakçiler farklı düşüncelere girmesin” ifadelerini kullandı.

İhtiyat Sandığı’nın şu anda iştirakçilere 33 milyar borcu olduğunu ancak kasasında 24 milyar olduğunu söyleyen Yeltekin, Maliye Bakanlığı’nın 14 milyar TL’yi ödemesini talep etti.

Haber: Filiz Seyis / Fotoğraf: Erol Uysal (Tak)