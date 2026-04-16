“Bugün görmezden gelinen her ihmal, yarın daha ağır sonuçlar doğuracaktır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Türkiye’de okullarda yaşanan silahlı saldırıların eğitim ortamlarının güvenliği açısından kaygı verici olduğunu belirterek, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı diledi.

Yazılı açıklama yapan Gelener, yaşanan olayların üzücü hadiseler olarak geçiştirilemeyeceğini ve münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, okullarda artan şiddetin eğitim alanında uzun süredir biriken yapısal sorunların sonucu olduğunu savundu.

“Öğretmeni itibarsızlaştıran ve eğitimcileri hedef haline getiren” yaklaşımların şiddeti azaltmadığını, aksine büyüttüğünü belirten Gelener, bu tür söylemlerin okulda saygı ve güven duygusunu zayıflattığını söyledi.

elener, okullarda artan şiddetin nedenlerini ise rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerindeki yetersizlikler, okul güvenliğindeki eksiklikler ile sosyal ve ekonomik baskılar, yoksulluk ve eşitsizliklere dayandırdı.

Okulda şiddetin yalnızca disiplin meselesi olarak ele alınmaması gerektiğini de savunan Gelener, bunun doğrudan kamusal sorumluluk, çocuk koruma ve eğitim politikası meselesi olduğunu söyledi.

Öneriler

KTÖS olarak uzun süredir çözüm önerilerini dile getirdiklerini belirten Gelener, okullarda rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, psikososyal destek mekanizmalarının yaygınlaştırılması ve çocuk koruma sistemlerinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Okul-aile sözleşmesinin hayata geçirilmesinin artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu savunan Gelener, “Okulun, ailenin ve kamunun sorumluluklarını açık biçimde tanımlamayan bir yapıda sorunlar büyümeye devam edecektir.” dedi.

Gelener, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu başta olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırarak, şiddet ortaya çıktıktan sonra değil, önleyici politikalarla sürecin yönetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ortak mücadele vurgusu yapan Gelener, okulların güvenli eğitim ortamları olması gerektiğini belirterek, “Bugün görmezden gelinen her ihmal, yarın daha ağır sonuçlar doğuracaktır. Kriz kapıya dayanmadan harekete geçmek zorundayız” ifadelerini kullandı.