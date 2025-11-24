“Bu ülkeyi suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), son dönemde artan organize suç faaliyetleri ve çete yapılanmalarına dikkat çekerek, bu süreçte gazetecilere yönelen tehditleri kınadı. Parti, gazeteci Pınar Barut’un hem kendisine hem de ailesine yönelik ölüm tehdidi almasının, basın mensuplarına dönük saldırıların ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdiğini vurguladı.

CTP açıklamasında, ülkede iş yerlerinin kurşunlandığı, galerilerin kundaklandığı ve suç örgütlerinin açıkça güç gösterisi yaptığı bir dönemden geçildiğine işaret edildi. Bu karanlık tabloyu görünür kılan gazetecilerin sistematik biçimde hedef alınmasının ise yalnızca bireylere yönelik bir saldırı değil, demokrasinin özüne ve toplumun haber alma hakkına dönük ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

Parti, “Basını susturamayacaksınız, halkın sesini boğamayacaksınız” ifadeleriyle, basın özgürlüğünün demokratik yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı. Açıklamada, ülkede yaşanan güvenlik zafiyetinin temelinde denetimsizlik, sorumsuzluk ve yürütmenin ciddiyetsizliğinin bulunduğu vurgulandı.

CTP, giriş-çıkış kontrollerinden nüfus politikalarına, silah izinlerinden kriminal yapıların takibine kadar birçok alanda yaşanan zaafların suç örgütlerini cesaretlendirdiğini belirterek, “Bugün tehdit edilen yalnızca gazeteciler değil, tüm toplumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Hükümete çağrıda bulunan CTP, çete yapılanmalarına karşı derhal etkili ve kararlı bir mücadele başlatılmasını, güvenlik açıklarının giderilmesini ve özellikle gazetecilerin can güvenliğini sağlayacak somut önlemlerin hayata geçirilmesini talep etti.

Açıklamada, suç örgütleriyle mücadelenin siyasi hesaplara kurban edilemeyecek kadar hayati olduğu vurgulanırken, “Bu memleketi suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz” mesajı verildi. CTP, özgür basının ve halkın gerçekleri öğrenme hakkının savunulmaya devam edileceğini belirterek, tehditler karşısında geri adım atılmayacağını bildirdi.