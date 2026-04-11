“Bu ülkede yargılaması gerekenler oradayken, bizlerin yargılanması kabul edilebilir değil”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Ediz Kanatlı, Meclis’teki eylemler ile ilgili ifade vermek ve davaların tarafına tebliği için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağırıldığını duyurdu.

“Bu ülkede yargılaması gerekenler, usulsüzlükler, sahte diplomalar, ihale yolsuzlukları, sayıştay raporları oradayken, bizlerin yargılanması kabul edilebilir değildir” diyen Kanatlı, birçok konuda, kendilerinin de polise şikayetlerde bulunaklarını açıkladı.

Kanatlı, yazılı açıklamasında, “Diğer bütün yargılanan sendika başkanları, yöneticiler ve eylemciler ile birlikte bu onurlu mücadeleyi vermek bizler için gurur vericidir” ifadelerine yer verdi.