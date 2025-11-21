“Bu ülke herkesi sığdırdı, 20 yaşındaki kızı sığdıramıyor”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı, ülkede doğup büyümüş, başka hiçbir ülkeyi görmemiş 20 yaşındaki genç bir kızın “vatansızlık” nedeniyle tutuklanmasını ve sınır dışı riskiyle karşı karşıya kalmasını “yasal olanın her zaman adil olmadığının en çarpıcı örneği” sözleriyle duyurdu.

Esendağlı’nın aktardığına göre, genç kız atipik ailevi koşullar nedeniyle bugüne kadar hiçbir ülkenin kimliğine veya vatandaşlığına sahip olamadı. Kuzey Kıbrıs’ta doğdu, okula gitti, büyüdü… Ancak 18 yaşından sonra “ikamet izinsiz” konumuna düştüğü gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı, mahkeme de mevcut yasalar çerçevesinde tutukluluk kararı verdi.

Deport kararı var, gönderilecek ülke yok

Mahkeme sürecinin ardından, prosedüre göre genç kızın deport edilmesi gerekiyor.

Ancak Esendağlı, “Gönderilebileceği bir ülke yok. Buna karşın yasalarımıza göre doğup büyüdüğü bu ülkede de kalamaz” diyerek ortaya çıkan hukuki ve insani çıkmazı gözler önüne serdi.

Genç avukatın çabaları devlete takıldı

Genç avukat Beste Dal, günlerdir İçişleri Bakanlığı’ndan Başsavcılık’a, TC Elçiliği’nden farklı birimlere kadar her kapıyı çalarak çözüm aradı.

Ancak Esendağlı’na göre karşılaştığı şey empati değil, “devletin soğuk ve kayıtsız yüzü” oldu.

“Kimleri sığdırdık… Bu kızı sığdıramıyoruz”

Esendağlı, yaşanan tabloyu şu sözlerle özetledi:

“Kimleri kimleri sığdırdığımız bu ülkeye, burada doğmuş, gidecek yeri olmayan 20 yaşında bir kızı sığdıramıyoruz. Devletimiz bunu diyor.”

“Çok basit bir işlem, vicdanlar kabul etmiyor”

Barolar Birliği Başkanı, bu meselenin çok basit bir yasal işlemle çözülebileceğini, ancak gerekli adımların atılmadığını vurgulayarak yetkililere acil çağrıda bulundu:

“Çok rica ediyorum… Bu insani meseleyi halledin. Yaptığınızı vicdanlar kabul etmiyor.”