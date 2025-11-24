Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Meclis kürsüsünden ‘Tatil Evleri Yasa Tasarısı’ ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bu tasarının, birden fazla sektörü doğrudan ilgilendiren bir yasa tasarısı olduğunu kaydeden Toros, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Çok katmanlı ve çok boyutlu bir yasadan bahsediyoruz. Ülkemizde büyük miktarda gayrimenkul stoku oluştu. Bu stoktan dolayı müteahhitler, tüccarlar ve emlakçıların ciddi bir mağduriyet vardır. Maliye Bakanlığı’nın bu alanda atıl bir gelir kaynağı gördüğünü ve bunu gerçeğe dönüştürmek istediğini de biliyorum. Bu konular, bahse konu tasarıda ele alındığı kadar basit bir konu değildir.”

Toros, tasarısının hayat bulması halinde ülkenin yatırım iklimini doğrudan etkileyeceğine dikkat çekerek, “Bu yasa tasarısı tekrardan komiteye geri gönderilmeli ve tüm paydaşların istişaresine yeniden açılmalıdır. Çünkü bu tasarı prematüre ve hamdır. Oy çokluğuyla geçirmek isterken kaş boyarken göz çıkaracağınız bir tasarıdan bahsediyoruz.” dedi.