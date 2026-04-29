“Bu soruya hamasetle değil, veriler ve projelerle hazırlanıyoruz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “Siz gelince ne yapacaksınız?” sorusuna ilişkin açıklama yaparak, iktidara yönelik eleştirilerin yarattığı ekonomik ve toplumsal tabloya dikkat çekti.

Kişi, söz konusu sorunun bir yurttaş tarafından sorulmasının doğal olduğunu, ancak mevcut ekonomik ve yönetsel sorunları yaratanların aynı soruyu yöneltmesini “pişkinlik” olarak nitelendirdi.

CTP olarak bu soruya hamasetle değil, veri, plan ve somut projelerle hazırlandıklarını belirten Kişi, 12 alandaki çalıştayların tamamlandığını, 9 Mayıs’ta ise Ekonomi ve Maliye Çalıştayı’nın gerçekleştirileceğini açıkladı. Çalıştaylara sektör temsilcileri, akademisyenler, kıdemli bürokratlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığını ifade etti.

Hazırlıkların Haziran ayında kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Kişi, CTP’li belediye başkanlarıyla yapılan son toplantının da verimli geçtiğini kaydetti. Yerel yönetimlerde mali zorluklara rağmen önemli bir dönüşüm sağlandığını vurgulayan Kişi, “Maaş ödeyemeyen belediyelerden, bugün kendi yetki alanlarını aşarak hizmet üreten yerel yönetimlere ulaştık” dedi.

Düzgün ve disiplinli mali politikalar ile güçlü bir icraat vizyonu ortaya koyduklarını belirten Kişi, yerelde elde edilen başarının genelde de tekrarlanacağını ifade etti.