“Bu şekli çok riskli”

Meclis Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Meclis kürsüsünden ‘Tatil Evleri Yasa Tasarısı’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülke turizmini ve ekonomisini derinden etkileyen konular ‘oldu, bittiye getirilerek’ meclisten geçirilmeye çalışıldığına dikkat çeken Özdenefe, “Meclis’te bu konu sağlıklı tartışılamayacak. Çünkü biz bile bu konuyu sağlıklı değerlendirme fırsatı bulmadık. Her pazartesi sürpriz yumurtadan çıkar gibi yasalar geçiyor. Bu süreler yeterli değil.” dedi.

Özdenefe, “Bu yasa anladığımız kadarıyla evlerin tatil evleri adı altında kiralanmasıyla ilgilidir. Bu evler turizm amaçlı kullanılacağı için asgari güvenlik koşullarının oluşması için devlet yükümlülük alacak.” ifadelerini kullandı.

Hukuki sorunlardan dolayı mal sahiplerinin nihayetlendiremediği ve içerisinde insanların yaşadığı birçok taşınmazın olduğunu kaydeden Özdenefe, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Aslında bu durum da yasaya aykırıdır. Ülkenin önemli bir kısmı yasaya aykırı bir şekilde insanların bu kontlarda yaşamasına müsaade ediyor. Fakat bu yapılar kiralanacaksa ve başka ülkelerden gelen insanlar turizm amaçlı kullanacaksa devlet buna nasıl göz yumacak? Bununla ilgili izahat bekliyorum. Tasarının bu şeklini çok riskli buluyorum. İçerisindeki maddelere bakınca bahse konu yasa tasarısının aceleyle yazıldığı bellidir.”