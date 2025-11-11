Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Eğitim Bakanlığı tarafından 34 öğretmene soruşturma başlatılması nedeniyle açıklama yaptı, öğretmenlerin gösterdiği mücadeleye destek verdi.

Tabipler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, başlatılan soruşturmanın sendikal haklar ve ifade özgürlüğünün açık ihlali olduğu belirtilerek, "Bu mücadele, sadece eğitim emekçilerinin değil, tüm toplumun ortak mücadelesidir" denildi.

İşte açıklama:

"Eğitim emekçilerine yönelik açılan haksız ve tehdit içeren soruşturma ve baskılar, yalnızca öğretmenleri değil, toplumun aydınlarını ve aydınlık geleceğini hedef almaktadır. Bilimin, özgür düşüncenin ışığında, Atatürk ilkelerine bağlı ve laik bir eğitim sistemi, sağlıklı bir toplumun temelidir.

Eğitim Bakanlığı tarafından 34 öğretmen hakkında başlatılan soruşturma; sendikal hakların ve ifade özgürlüğünün açık ihlalidir. Öğretmenleri susturma, gerici politikaları dayatma, laik eğitimi yok etme ve kamusal eğitimi zayıflatma girişimleri; demokratik, laik toplum ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Kıbrıslı Türk Hekimler olarak, öğretmenlerimizin bu onurlu, haklı direnişini ve sendikal örgütlenme haklarını kullanmalarını sonuna kadar destekliyoruz.

Bu mücadele, sadece eğitim emekçilerinin değil, tüm toplumun ortak mücadelesidir. Baskı, tehdit ve sindirme politikaları karşısında dayanışmayı büyütmek; çocuklarımızın bilimsel, laik ve özgür eğitim hakkını savunmaktır.

Eğitimde, sağlıkta, yaşamın her alanında karanlığa karşı birlikte direnmeye devam edeceğiz."